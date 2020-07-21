Игроков БК "Прометей" пригласили на сборы сборной команды Украины

В городе Каменское Днепропетровской области игроков БК "Прометей" пригласили на сборы мужской сборной команды Украины. Они пройдут с 3 по 14 августа в Киеве.

Как сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook, это пройдет в рамках подготовки сборной Украины к отборочным играм Чемпионата Европы 2022.

Так, на сборы поедут игроки Денис Лукашев, Илья Сидоров и Вячеслав Петров:

"Для любого клуба это высокая честь, когда игроки приглашаются в главную команду Украины! Только Прометей! Только победа!", – отметил Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что состав баскетбольной команды "Прометей" пополнил американец Маркиз Рид. Он будет играть на позиции защитника.