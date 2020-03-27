"И сердце колотится, и улыбка на лице!": президент СК "Прометей" Владимир Дубинский поделился воспоминаниями о "рождении" баскетбольной команды

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский поделился историческим для каменской баскетбольной команды моментом – первой тренировкой в новом составе.

Знаменательное событие произошло 18 сентября 2018 года. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Пересматривал и чистил фото в телефоне и обнаружил уникальное и очень значимое фото для меня. Первая тренировка вновь созданной баскетбольной команды СК "Прометей"! 18 сентября 2018 года! Мы тогда даже представить не могли, куда это нас затянет и заведёт!", – рассказал Дубинский.

СК "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

Также президент клуба поблагодарил свою баскетбольную "семью" за поддержку, ценные советы и огромную самоотдачу.

"Спасибо Паше Чухно и Диме Маркову, что были первыми, с кем начинали! Тяжело представить, как бы мог жить без баскетбола сегодня! Спасибо Михаилу Бродскому, что просто по-человечески встретил меня, послушал и сказал, если по-честному будешь биться за каждый матч, невзирая на имена, то добро пожаловать в семью баскетбола! Вспоминаю, глядя на первую тренировку, о нашем пути в украинском баскетболе, и сердце колотится, и улыбка на лице, и просто счастье быть президентом СК "Прометей"! Спасибо всей моей команде и всем ребятам, кто были первыми! Спасибо всем!" – обратился он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в связи с продлением карантина регулярный чемпионат Украины по волейболу оказался под угрозой. Высока вероятность того, что в этом году игры продолжать не будут.

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