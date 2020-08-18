БК 'Прометей' узнал соперников по Еврокубку

Во вторник, 18 августа, состоялась жеребьевка нового сезона Кубка Европы ФИБА. Украинские команды, среди которых и каменской "Прометей", узнали своих соперников.

В квартете "B" будут играть "Киев-Баскет", "Прометей", болгарский "Рыльский Спортист" и победитель пары квалификации Лиги чемпионов "Балкан" (Болгария) - "Цмоки-Минск" (Беларусь). Если победитель пары "Балкан" - "Цмоки-Минск" в итоге квалифицируется в Лигу чемпионов, в группе будут играть только три команды, сообщили в пресс-службе "Прометея".

Кроме этого, потенциальных соперников в Кубке Европы ФИБА получил "Днепр", в случае неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

В случае, если "Днепр" проиграет нидерландскому "Гронингену" в полуфинале квалификации Лиги чемпионов, команда будет играть в группе "E" в Кубке Европы ФИБА, где соперниками будут "Монс" (Бельгия) - "Анвил" (Польша), "Спортинг "(Португалия) - "Фрибург "(Швейцария) и британский "Лондон Лайонс".

Если же "Днепр" проиграет в финале, то он будет играть в группе "F", где соперниками будут черногорский "Морнар", нидерландский "Ден Босх" и белорусский "Борисфен".

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