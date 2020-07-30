Каменской баскетбольный клуб "Прометей" завершил комплектование состава первой женской команды подписанием четырех новых игроков.

Баскетболистки уже приступили к тренировкам по группам. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Так, за "Прометей" в сезоне 2020/2021 будет играть 18-летняя Владислава Киба. Она займет позицию легкого форварда. Несмотря на свой юный возраст, Владислава уже успела провести два сезона за "Ровно-ОШВСМ", а в последнем чемпионате со своим клубом стала обладательницей Кубка Украины и бронзовым призером женской Суперлиги.

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

Также клуб подписал контракты с форвардами Ульяной Дацко и Дариной Дубровской. 20-летняя Ульяна три сезона отыграла в Польше, а ее ровесница Дарина свою карьеру начинала в киевском "Динамо-НПУ", а затем стала основным игроком БК "Франковск".

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

Самой юной баскетболистке Насте Венжик, пополнившей ряды "Прометея", месяц назад исполнилось 16 лет. Анастасия – центровая с ростом 189 см. Баскетболистка является воспитанницей ДЮСШ города Бердичев.

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

Кроме того, тренерский штаб "Прометея" пополнился тренером по физподготовке Владимиром Кучеренко, который на аналогичной должности работает в национальной сборной Украины. Карьеру один из лучших специалистов страны в своей сфере начинал в мужском баскетболе, в МБК "Николаев". Владимир Кучеренко за плечами имеет неоценимый опыт работы в "Канту", итальянском клубе мужской серии "А", а также в мужской Лиге ВТБ, в российском "Красном Октябре" из Волгограда.

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

Врачом женской команды стал Юрий Игнатченко, работавший с баскетболистами в прошлом году.

БК "Прометей" сформировал первую женскую команду Facebook/Владимир Дубинский

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском заканчивают ремонт волейбольного зала Академии "Прометей".