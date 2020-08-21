БК "Прометей" прилетел на сборы в Литву: названы даты спаррингов

После долгих переговоров баскетбольный клуб "Прометей" прилетел на сборы в Литву.

Длительные переговоры были связаны с карантином. Поэтому благодаря всесторонней помощи команда все же смогла попасть на сборы, сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После долгих переговоров и перепетий, связанных с карантином и благодаря всесторонней помощи, оказанной нашему клубу со стороны всех партнеров, агентов и различных министерств Литвы, наша команда смогла прилететь на сборы в Литву. В течении недели также прилетели в Литву все наши легионеры, проводились постоянные тесты на коронавирус и вот главная новость сегодня – все здоровы и нам разрешено играть товарищеские матчи с командами Литвы", – написал Дубинский.

БК "Прометей" прилетел на сборы в Литву. Facebook Владимира Дубинского

Также он сообщил, что уже в пятницу, 21 августа, в 15:00 пройдет первая игра в Каунасе с дублем именитого клуба Жальгирис:

"Наконец-то сможем увидеть наших ребят в игре. Прямой репортаж будет транслироваться на Прометей ютубканале. За 30 минут до начала игры опубликую ссылку на своей странице в Фейсбук и на сайте БК "Прометей"", – отметил президент клуба.

Кроме того, БК "Прометей" проведет пять спаррингов с различными командами Литвы:

21.08 – BC Prometey vs. BC ZALGIRIS-2 (начало игры в 15.00);

23.08 – BC Prometey vs. BC SIAULIAI (начало игры в 18.00);

25.08 – BC Prometey vs BC NEPTUNAS (начало игры в 18.00);

27.08 – BC Prometey vs. BC NEPTUNAS (начало игры в 17.00);

30.08 – BC Prometey vs. BC RYTAS (время согласуют позже).

"Согласно нашей договоренности с клубами, все игры можно будет смотреть в прямом эфире на ютубканале БК "Прометей". Уже завтра и в течении недели мы будем наблюдать за нашей командой и ее новичками. Предлагаю после игры обмениваться на моей страничке впечатлениями, но помним все только начинается, ребята не набрали форму! Как же я и все мы соскучились за игрой, за эмоциями и за нашим счастьем вновь быть вместе с командой. Дорогие болельщики, мы скоро снова будем вместе", – добавил Владимир Михайлович.

БК "Прометей" прилетел на сборы в Литву. Facebook Владимира Дубинского

БК "Прометей" прилетел на сборы в Литву. Facebook Владимира Дубинского

БК "Прометей" прилетел на сборы в Литву. Facebook Владимира Дубинского

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