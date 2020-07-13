Баскетбольный клуб "Прометей" подписал контракт с центровым игроком из сборной Украины.

Им является 25-летний Вячеслав Петров, его рост составляет 204 см, а вес – 118 кг. Об этом сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

"Подписав контракт с Вячеславом, мы полностью закончили формирование передней линии команды. Как я сообщал ранее, в передней линии будут играть выступающие за нашу команду в прошлом сезоне Александр Антипов и Майкл Майерс, а также пришедшие в этом году к нам Ди Джей Стефенс и Вячеслав Петров", – рассказал Владимир Михайлович.

БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины. Facebook Владимира Дубинского

Теперь для полного формирования команды необходимо подписать еще одного легионера:

"На днях мы подпишем американского защитника, на карандаше у тренерского штаба три фамилии. Все трое поиграли в Европе и лично мне нравятся все трое! Слово за главным тренером! В конце июля команда соберется на сборы, как мы все надеемся в полном составе", – добавил президент клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что тренерский штаб и агенты баскетбольного клуба "Прометей" подписали нового игрока. Им стал D.J. Stephens, который является одним из лучших игроков Европы.