БК "Прометей" пополнился сразу тремя игроками, - Владимир Дубинский

СК "Прометей" подписал контракт сразу с тремя новичками.

Двое из них представители МБК "Николаев": защитник Максим Луценко и форвард Сергей Приймак, третьим стал фовард Александр Беликов из "Черкасских Обезьян". Эту информацию подтвердил клубной пресс-службе президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

БК "Прометей" пополнился сразу тремя игроками Пресс-служба СК "Прометей"

Также Дубинский поделился общей кадровой ситуацией в отечественном баскетболе:

"Общая проблема, возникшая в нашем баскетболе и связана, прежде всего, с коронавирусом, заставила нас пересмотреть свое отношение к формированию команды. Мы прекрасно понимали, что с одной стороны комплектацией должен заниматься главный тренер, создавать команду и дальше ее вести, но пока у Виталия Черния были обязательства перед бывшим клубом, мы не могли советоваться с ним по поводу формирования состава. Перед нами, руководством клубом, встал вопрос, как комплектовать команду, если не будет возможности прибегать к помощи легионеров. Кроме этого, есть определенные моменты. Например, мы не можем вести переговоры с клубами по игрокам, связанных с ними действующими контрактами. Мы строго и жестко придерживаемся этой этики. Но мы дали задание агентам посмотреть, кто из игроков Суперлиги свободный на рынке. Так, цены на игроков упадут, бюджеты клубов будут ниже, но ситуация сейчас сложная и это заставило нас по возможности быстро проводить переговоры с баскетболистами. Наши агенты, генеральный директор разговаривали с различными игроками. Не все соглашались играть на условиях более низкой зарплаты, вообще со всеми нашими условиями. Часть игроков верят в то, что могут играть или в Европе, или в Украине с высокой зарплатой. Мы расставили приоритеты в комплектации команды: прежде всего - это молодежь, второе - игроки, которые, как нам казалось, могли бы закрыть ту или иную позицию при условии, что на тот момент у нас еще не было главного тренера.

В результате этих переговоров на сегодняшний день клуб в своем составе имеет шесть игроков. Это капитан команды Денис Лукашов, Илья Сидоров и Александр Антипов, которые играли за команду в прошлом сезоне, и три новых игрока - Максим Луценко, Сергей Приймак и Александр Беликов. Они уже с нами, и на тренерском совете мы сообщили Виталию Чернию, что на этих шестерых исполнителей он может рассчитывать. Есть еще у нас на примете игроки, которые готовы к подписанию контракта. Мы видим будущую команду, то, как она будет сформирована. Теперь слово уже за Виталием Чернием, как он сможет найти применение новым игрокам, его представлениям, кем еще надо усилиться. Скажем так: половину команды мы уже дали главному тренеру (улыбается). Так, с этими новичками мы спешили, боялись не успеть, и считаю, что это хороший выбор. Раскладывая по позициям, мы видели, где их можем применить. Но это было видение второго тренера, спортивного директора. Теперь уже слово за главным тренером. Даже если новички ему не подойдут, что же, отдадим их в аренду, поможем другим клубам, но мы верим и надеемся, что все эти игроки будут достойно представлять "Прометей" и смогут закрепиться в основе".

– В команде была большая группа игроков, у которых закончились контракты. У кого-то из них есть шансы подписать новое соглашение с клубом?

"Мы специально не подписывали с такими баскетболистами новые контракты. Теперь этот вопрос нового главного тренера. На совещании тренерского совета мы четко определились: политика клуба, финансовая составляющая остается за мной, все остальные вопросы формирования команды с учетом уже имеющихся игроков - за главным тренером. Из старого состава есть игроки, которые ему нравятся. Мы допускаем, что часть из них останется в команде, будут, конечно же и те, кого в ней не будет по разным причинам. Это сложная большая кухня, и я хотел бы, чтобы блюдо делал шеф-повар. Шеф-повар у нас сейчас - это главный тренер. Он будет звонить каждому игроку, будет находиться с ребятами в контакте с их агентами. Почти у каждого игрока есть агенты, и с игроками сложно разговаривать без них, а с агентами - когда в команде нет главного тренера. Я знаю как структурно видит команду Виталий Николаевич. Кого бы сейчас он не привел в команду, мы воспримем это как должное. Если он с нами захочет посоветоваться, мы выразим ему какую-то свою позицию. Единственное, что еще хочу сказать в части комплектования команды, это то, что на каждую игровую позицию может быть определенное количество игроков, и это тоже Виталий Николаевич будет учитывать. Ему поставлена ​​задача в течение месяца до 1 июля полностью определиться с составом".

– Значит ли назначение Виталия Черния на пост главного тренера то, что Кирилл Большаков возвращается к исполнению обязанностей спортивного директора клуба?

"Кирилл Большаков был одним из кандидатов на пост главного тренера. Но многие специалисты считают, что Большаков-тренер значительно круче Большакова-спортивного директора, он имеет в качестве наставника успехи и знания. Мы долго обсуждали вопрос главного тренера с Кириллом Вадимовичем и его мнение относительно назначения Виталия Черния было очень весомым. Он сказал, что Виталий Черний один из лучших тренеров в отечественном баскетболе и выбор в его пользу будет правильным решением".

Досье новичков

Максим Луценко

Позиция: атакующий защитник.

Дата рождения: 30 января 1993.

Место рождения: Дружковка (Донецкая область).

Карьера: БК "Донецк" - дубль (2009-2010), БК "Азовмаш" Мариуполь (2010-2014), БК "Киев" (2014-2015), БК "Строитель" Киев (2015-2017), БК "Сухуми" Грузия (2017), БК "Бипа-Одесса" (2017-2018), БК "Киев-Баскет" (2018-2019), МБК "Николаев" (2019-2020).

Трофеи и достижения: чемпион Украины (2016/2017), серебряный призер чемпионата Украины - 2 (2015/2016, 2018/2019), бронзовый призер чемпионата Украины (2013/2014), победитель конкурса мастерства Матча звезд-2020.

Максим Луценко Пресс-служба СК "Прометей"

Сергей Приймак

Позиция: форвард.

Дата рождения: 17 сентября 1996.

Карьера: БК "Строитель" Киев (2016-2017), БК "Сухуми" Грузия (2017-2018), МБК "Николаев" (2018-2020).

Трофеи и достижения: чемпион Украины (2016/2017).

Сергей Приймак Пресс-служба СК "Прометей"

Александр Беликов

Позиция: форвард.

Дата рождения: 31 мая 1992.

Место рождения: Бердянск (Запорожская область).

Карьера: БК "Химик" Южное (2010-2017), БК "Одесса" ("Бипа-Одесса") (2017-2019), БК "Черкасские обезьяны" (2019-2020).

Трофеи и достижения: чемпион Украины - 2 (2014/2015, 2015/2016), серебряный призер чемпионата Украины (2016/2017), обладатель Кубка Украины (2015/2016).

Александр Беликов Пресс-служба СК "Прометей"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о том, почему главным тренером "Прометея" стал именно Виталий Черний, а контракт со специалистом подписан на три года. По словам Владимира Михайловича, штабом рассматривалось несколько кандидатур, в том числе, и сильные зарубежные специалисты.