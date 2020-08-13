БК 'Прометей' получил в подарок новый клубный автобус. Фото

Мужская баскетбольная команда города Каменское "Прометей" получила в подарок новый клубный автобус.

Команде презентовали комфортабельный автобус SETRA. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

БК "Прометей" получил в подарок новый клубный автобус Facebook/Владимир Дубинский

В салоне транспортного средства установили новые сидения и столики. Автобус оборудовали собственным усиленным интернетом, плазменными экранами и местами для зарядки техники.

Теперь команда, которая представляет клуб в Суперлиге Украины, сможет передвигаться на игры с максимальным комфортом.

"Спасибо нашим мастерам и механикам. Особая благодарность Владимиру Ивановичу Матюхе. Только Прометей! Только Победа!", – написал Владимир Дубинский.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" сформировал первую женскую команду.