БК 'Прометей' получил в подарок новый клубный автобус. Фото

БК "Прометей" получил в подарок новый клубный автобус. Facebook/Владимир Дубинский
Мужская баскетбольная команда города Каменское "Прометей" получила в подарок новый клубный автобус.
Команде презентовали комфортабельный автобус SETRA. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.
БК "Прометей" получил в подарок новый клубный автобус Facebook/Владимир Дубинский
В салоне транспортного средства установили новые сидения и столики. Автобус оборудовали собственным усиленным интернетом, плазменными экранами и местами для зарядки техники.
Теперь команда, которая представляет клуб в Суперлиге Украины, сможет передвигаться на игры с максимальным комфортом.
"Спасибо нашим мастерам и механикам. Особая благодарность Владимиру Ивановичу Матюхе. Только Прометей! Только Победа!", – написал Владимир Дубинский.
Скриншот Facebook/Владимир Дубинский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" сформировал первую женскую команду.