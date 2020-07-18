Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки
Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки. rmucolonials.com
Состав баскетбольной команды "Прометей" пополнил американец Маркиз Рид.
Он будет играть на позиции защитника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.
Маркиз Рид родился 21 апреля 1995 года в городе Лэндовер штата Мэриленд. В 2013 году он стал игроком Capitol Christian Academy, а в сезоне 2013-2014 стал самым результативным игроком команды с показателем 31.2 очка за игру.
Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки Facebook/Владимир Дубинский
В сезоне 2014-2015 был игроком Robert Morris University (NCAA 1), с 2015 по 2019 год играл за Clemson University, а в 2018-2019 стал 2-м скоррером конференции ACC с показателем 19.4 очков за игру, уступив только будущему первому номеру драфта NBA 2019 года Зайону Уильямсону.
Свою профессиональную карьеру баскетболист начал в сезоне 2019-2020 в топовом дивизионе Франции в составе команды Roanne. По его результатам Маркиз Рид стал 4-м скоррером лиги с показателем 16.4 очков за игру.
Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки Facebook/Владимир Дубинский
Как отметил Дубинский, баскетбольная команда уже полностью сформирована.
"Среди многих команд, которые хотели видеть Маркиза в топовых чемпионатах Европы, он выбрал "Прометей", и мы рады видеть его в нашей дружной команде! Теперь только к победам", – поделился президент клуба.
Скриншот Facebook/Владимир Дубинский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" подписал контракт с волейболисткой из Пуэрто-Рико.