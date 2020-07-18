Состав баскетбольной команды "Прометей" пополнил американец Маркиз Рид.

Он будет играть на позиции защитника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Маркиз Рид родился 21 апреля 1995 года в городе Лэндовер штата Мэриленд. В 2013 году он стал игроком Capitol Christian Academy, а в сезоне 2013-2014 стал самым результативным игроком команды с показателем 31.2 очка за игру.

Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки Facebook/Владимир Дубинский

В сезоне 2014-2015 был игроком Robert Morris University (NCAA 1), с 2015 по 2019 год играл за Clemson University, а в 2018-2019 стал 2-м скоррером конференции ACC с показателем 19.4 очков за игру, уступив только будущему первому номеру драфта NBA 2019 года Зайону Уильямсону.

Свою профессиональную карьеру баскетболист начал в сезоне 2019-2020 в топовом дивизионе Франции в составе команды Roanne. По его результатам Маркиз Рид стал 4-м скоррером лиги с показателем 16.4 очков за игру.

Баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки Facebook/Владимир Дубинский

Как отметил Дубинский, баскетбольная команда уже полностью сформирована.

"Среди многих команд, которые хотели видеть Маркиза в топовых чемпионатах Европы, он выбрал "Прометей", и мы рады видеть его в нашей дружной команде! Теперь только к победам", – поделился президент клуба.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" подписал контракт с волейболисткой из Пуэрто-Рико.