Баскетболисты 'Прометея' сыграют в еврокубках: даты жеребьевки и турниров

FIBA Europe одобрил заявку БК "Прометей" на участие мужской и женской команд в еврокубковых турнирах.

Жеребьёвка среди женских команд пройдет 17 августа в 11:00, среди мужских – в это же время 18 августа. В связи с эпидемией коронавируса ее проведут в онлайн-режиме, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

В эти же дни станут известны и соперники "Прометея". По предварительной информации, первые кубковые игры в Европе команды состоятся 23-24 сентября.

Как отметил Дубинский, матчи пройдут в собственном зале в Каменском. Он отвечает всем предъявленным требованиям.

"Благодаря помощи нашей Федерации баскетбола Украины и, прежде всего, ее президента Михаила Бродского, а также Генерального секретаря Владимира Драбиковского мы получили решение FIBA, что первые игры БК "Прометей" разрешено проводить в собственном зале в Каменском! Это фантастика! Наши болельщики смогут увидеть игры нашей любимой команды и лучших клубов Европы у себя дома!", – поделился он.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что баскетбольная команда "Прометей" пополнилась игроком из Америки.