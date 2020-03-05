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5 марта • обновлено в 11:40
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Карина Бондаренко

Баскетболисты "Прометея" проведут автограф-сессию в Каменском

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Игроки баскебольного клуба "Прометей" в субботу, 7 марта, проведут автограф-сессию в городе Каменское Днепропетровской области.

Мероприятие начнется в 16:00 на третьем этаже торгового-развлекательного центра "Dmart". Как сообщили на сайте СК "Прометей", на встречу с болельщиками приедут Майкл Майерс, Денис Лукашов и Игорь Кривцов.

Баскетболисты "Прометея" проведут автограф-сессию в Каменском

"Как всегда приглашаем фанатов, любителей баскетбола, а также всех желающих воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с любимыми игроками в неформальной обстановке и сделать селфи. Наши ребята ждут вас!" – отметили в клубе.

Как писал OBOZREVATEL ранее, СК "Прометей" совместно с одним из своих партнеров ТРЦ "Dmart" провели автограф-сессию игроков баскетбольной команды.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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