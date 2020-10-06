Андрей Романович покинул пост главного тренера ВК "Прометей"

Главный тренер ВК "Прометей" Андрей Романович подал заявление об отставке.

Это связано с тем, что волейбольная команда проиграла две встречи с ВК "Химик" и не попала в групповой этап Лиги Чемпионов. Должность Романовича временно занял его помощник Денис Зуй, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

"Ещё перед началом сезона, на стадии формирования команды, мы договаривались с Андреем Васильевичем, что в случае, если команда не попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, мы будем искать нового главного тренера из числа зарубежных специалистов. Мы втроём с Андреем Романовичем и Марией Александровой находились у истоков создания ВК "Прометей" и сегодня мы единогласно подтвердили правильность такого решения", – заявил Дубинский.

Андрей Романович продолжит работу в "Прометее" на должности спортивного директора. Главного тренера волейбольного клуба выберут среди зарубежных специалистов.

"С сегодняшнего дня Андрей Васильевич принял мое предложение и был назначен спортивным директором ВК "Прометей". Вместе с ним мы занимаемся поиском подходящей кандидатуры из западных специалистов. Наши агенты в Европе и Бразилии уже прислали кандидатуры трёх достойных специалистов, в ближайшее время мы вступим с ними в переговоры", – поделился он.

Скриншот. Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" пополнился волейболисткой из сборной Украины.