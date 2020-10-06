Андрей Романович покинул пост главного тренера ВК "Прометей"

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Спорт
540
Андрей Романович покинул пост главного тренера ВК 'Прометей'

Главный тренер ВК "Прометей" Андрей Романович подал заявление об отставке.

Это связано с тем, что волейбольная команда проиграла две встречи с ВК "Химик" и не попала в групповой этап Лиги Чемпионов. Должность Романовича временно занял его помощник Денис Зуй, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

"Ещё перед началом сезона, на стадии формирования команды, мы договаривались с Андреем Васильевичем, что в случае, если команда не попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, мы будем искать нового главного тренера из числа зарубежных специалистов. Мы втроём с Андреем Романовичем и Марией Александровой находились у истоков создания ВК "Прометей" и сегодня мы единогласно подтвердили правильность такого решения", – заявил Дубинский.

Андрей Романович продолжит работу в "Прометее" на должности спортивного директора. Главного тренера волейбольного клуба выберут среди зарубежных специалистов.

"С сегодняшнего дня Андрей Васильевич принял мое предложение и был назначен спортивным директором ВК "Прометей". Вместе с ним мы занимаемся поиском подходящей кандидатуры из западных специалистов. Наши агенты в Европе и Бразилии уже прислали кандидатуры трёх достойных специалистов, в ближайшее время мы вступим с ними в переговоры", – поделился он.

Скриншот.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" пополнился волейболисткой из сборной Украины.

УкраинаДнепр