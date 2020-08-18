Академия волейбола СК "Прометей" в Каменском открыла свои двери перед первыми 14 ученицами.

16 августа у юных волейболисток началась новая и самостоятельная жизнь. Некоторые из них в этот день прибыли в сопровождении взрослых, которым очень хотелось проверить условия проживания своих детей, сообщили на официальном сайте "Прометея" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на разное время прибытия девушек в учебное заведение, всех успели встретить и вкусно накормить. Столовая работала с самого утра, ведь первой еще до рассвета приехала Полина Герасимчук из города Ровно. К обеду были в сборе уже все спортсменки, а в Академии можно было услышать радость и восторг.

Академия волейбола СК "Прометей" встретила первых учениц. Видео prometeyvc.com

Много положительных эмоций у волейболисток вызвали личные комнаты. Кроме мягких кроватей, шкафов-купе и современных ванных комнат, спортсменок там ожидал маленький сюрприз – цветы каланхоэ, которые они в тот же день решили пересадить. Пришлась им по душе и комната для отдыха.

Поздороваться с ученицами приехал и Владимир Дубинский. Беседа президента СК "Прометей" со спортсменками состоялась в учебном классе, где в будущем волейболистки будут учиться английскому языку и манерам настоящих леди. Там же девушкам презентовали игровую форму на будущий сезон.

Стоит отметить, что 5 сентября в Академии СК "Прометей" состоится День открытых дверей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 августа состоялась жеребьёвка EuroCup women, в котором принимает участие женская баскетбольная команда "Прометей" из Каменского.

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