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Сначала изнасиловал: появились детали убийства 13-летней девочки под Днепром

3.4тЧитать материал на украинском

13-летнюю Инну Дубовик, которую нашли мертвой в селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области, перед убийство зверски изнасиловали.

Такие подробности на своей странице в Facebook рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, убийцу уже задержали. Он и показал место, где сначала поиздевался над ребенком, а потом сгубил его.

"В Днепропетровской области оперативниками полиции был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения следственных действий был обнаружен труп ребенка", – сказано в сообщении.

Инну Дубовик убили под Днепром

Инну Дубовик убили под Днепром

Преступник показывает место трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, Инну искали пять дней. Девочка 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Родители не заметили пропажи, так как занимались распитием алкогольных напитков.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаДнепр
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Мой домашний кот - спокойный, добрый и совсем не агрессивный, а ПАТАМУШТА КАСТРИРОВАННЫЙ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Иванов Ваня, шо тебе сказать? Если ты Кацaп - то пошел наФуй! Если ты наш - то ты идиёт! Педофилов нужно не задерживать. А уничтожать при задержании. Такая же формула и для расейских тварей. Кацaп и педофил - это всегда одно и то же!
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