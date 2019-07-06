Сначала изнасиловал: появились детали убийства 13-летней девочки под Днепром

13-летнюю Инну Дубовик, которую нашли мертвой в селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области, перед убийство зверски изнасиловали.

Такие подробности на своей странице в Facebook рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, убийцу уже задержали. Он и показал место, где сначала поиздевался над ребенком, а потом сгубил его.

"В Днепропетровской области оперативниками полиции был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения следственных действий был обнаружен труп ребенка", – сказано в сообщении.

Инну Дубовик убили под Днепром Преступник показывает место трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, Инну искали пять дней. Девочка 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Родители не заметили пропажи, так как занимались распитием алкогольных напитков.

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