СМИ нашли подтверждение подкупа голосов на выборах мэра в Днепре. Видео

Мария Шевчук Днепр 17:14, 22.11.2020 Обновлено: 17:21, 22.11.2020

Журналист информационного портала "Стоп коррупции" узнал кодовое слово, по которому после предоставленного фотоотчета за голос в пользу кандидата в мэры Днепра Загида Краснова можно было получить денежное вознаграждение.

Об этом говорится в сюжете портала, опубликованного на странице в Facebook. Судя по аудиозаписи, он должен был сказать: "Зима, голосуйте за Загида Краснова".

"Журналисты позвонили в так называемый "колл-центр", который предлагает подработку на выборах в Днепре. Только послушайте. Мы шокированы", – говорится в сообщении.

Судя по видеозаписи, журналист разговаривал с Марией, которая представляла группу "подработка Днепр". Она сначала уточнила, пойдет ли мужчина на голосование. После его утвердительного ответа назвала кодовое слово "зима, голосуйте за Загида Краснова". Его нужно было назвать администратору в мессенджера Viber, с которым общались ранее, и сбросить фотоотчет голосования с "нужной галочкой".

Как сообщали днепровские СМИ, в Днепре был создан так называемый колл-центр, администраторы которого руководили скупкой голосов в пользу Загида Краснова. Один из них обратился в полицию.

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Днепр

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