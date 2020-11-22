СМИ нашли подтверждение подкупа голосов на выборах мэра в Днепре. Видео

Журналист информационного портала "Стоп коррупции" узнал кодовое слово, по которому после предоставленного фотоотчета за голос в пользу кандидата в мэры Днепра Загида Краснова можно было получить денежное вознаграждение.

Об этом говорится в сюжете портала, опубликованного на странице в Facebook. Судя по аудиозаписи, он должен был сказать: "Зима, голосуйте за Загида Краснова".

"Журналисты позвонили в так называемый "колл-центр", который предлагает подработку на выборах в Днепре. Только послушайте. Мы шокированы", – говорится в сообщении.

Судя по видеозаписи, журналист разговаривал с Марией, которая представляла группу "подработка Днепр". Она сначала уточнила, пойдет ли мужчина на голосование. После его утвердительного ответа назвала кодовое слово "зима, голосуйте за Загида Краснова". Его нужно было назвать администратору в мессенджера Viber, с которым общались ранее, и сбросить фотоотчет голосования с "нужной галочкой".

Как сообщали днепровские СМИ, в Днепре был создан так называемый колл-центр, администраторы которого руководили скупкой голосов в пользу Загида Краснова. Один из них обратился в полицию.