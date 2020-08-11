Смертельная авария с ребенком на Полтавском шоссе: умерла мама малыша.

В больнице Днепра 11 августа умерла еще одна пострадавшая в смертельной аварии на Полтавском шоссе, которая произошла 10 августа, – мать погибшего годовалого ребенка.

Об этом сообщает "Информатор". 27-летняя женщина находилась в коме III степени. Ее жизнь поддерживала аппаратура и высокие дозы медикаментов. Состояние было крайне тяжелым. Ночью женщина скончалась.

Отец погибшего малыша находится в реанимации в коме II степени, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. У него тяжелая черепно-мозговая травма с субарахноидальным кровотечением, размозжена правая ушная раковина. Также у пострадавшего переломы скуловой кости, ребер и позвонков.

Кроме того, в больнице находится и третья пострадавшая – девушка поступила в больницу им. Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Пострадавшая в сознании, но дезориентирована. Также врачи наблюдают у нее амнезию.

Родственники просят всех неравнодушных помочь пострадавшим:

4149 4993 4360 7618 – карта ПБ отца Виталика (парень находится в коме) Матяш Виктор. Номер для связи: (096) 242-70-64.

5168 7450 1458 3873 – карта ПБ отца Ксюши (жены Виталика, скончалась) Шабанов Александр. Номер для связи: (096) 233-17-39.

4149 4991 0151 9039 – карта сестры Алины (третья пострадавшая) Мун Юлия. Номер для связи: (096) 255-55-45.

Как писал OBOZREVATEL, смертельная авария на Полтавском шоссе произошла 10 августа. Водитель одного из авто не справился в управлением. На месте погиб годовалый ребенок.