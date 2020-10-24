"Слугу народа" уличили в нарушении "дня тишины" в Днепропетровской области. Видео

Активисты партии "Европейская Солидарность" зафиксировали нарушение запрета политической агитации в последнюю субботу перед днем голосования – так называемый день тишины. Нарушителем оказался действующий глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко. Об этом сообщается на странице регионального отделения ЕС в Фейсбук.

"Губернатору Днепропетровской области закон не писан. В Желтых Водах, в день тишины, расклеена наружная реклама "Слуги народа" с лицом Александра Бондаренко. Циничное пренебрежение нормой законодательства – красноречивое доказательство того, что правящая партия настроена использовать во время голосования админресурс и грязные технологии", – сказано в заметке.

Обвинение в нарушении требований о запрете агитации в день тишины в адрес Бондаренко активисты ЕС сопроводили видео, на котором зафиксированы борды, обнаружены в субботу, 24 октября, в городе Желтые Воды, что в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 октября 2020 в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут избирать депутатов областных, районных, городских, сельских или поселковых советов, а также городских, сельских или поселковых голов. В этом году выборы будут проходить несколько иначе, чем раньше.

При этом несколькими днями ранее лидер ЕС Петр Порошенко призвал украинцев голосовать осмысленно и не поддерживать партии, чья идеология идет вразрез с интересами Украины.