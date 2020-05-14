В Днепре известный в области СБУшник времен Януковича Виталий Криворучко устраивает зачистку строительной сферы под фирмы своего протеже, "слуги народа" Вячеслава Медяника. Куратор процесса — экс-прокурор Олег Пахниц. Об этом сообщает издание "Гласность".

"Слуги народа" пытаются прибрать к рукам сферу строительства в Днепре glavnoe.dp.ua

Согласно информации издания, с августа 2019 года в отношении нескольких строительных фирм Днепра были начаты криминальные производства. Как заявляли правоохранители, по одному из эпизодов обнаружили хищения бюджетных средств на сумму в 130 миллионов гривен. Эту цифру, как оказалось, сотрудники полиции получили, суммировав выигранные публичные тендеры одной из фирм, ООО "Строительная Гильдия". Именно на 130 миллионов предприниматели выполнили строительных и ремонтных работ для мэрии Днепра.

За дело взялись Новокодацкий райотдел полиции Днепра, а процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская местная прокуратура №4. По закону они вообще не имели права заниматься этой "аферой века". Статьей 218 УПК Украины установлено, что досудебное расследование осуществляется следователем того органа досудебного расследования, под юрисдикцией которого находится место совершения уголовного преступления. Юридический адрес ООО "Строительная гильдия" относится к Соборному району, а мэрии Днепра — к Шевченковскому.

Однако, по данным издания, вести дело поручили тем правоохранительным структурам, на которые у Криворучко и Медяника есть влияние.

Виталий Криворучко glavnoe.dp.ua

"Под ручным управлением экс-сбушника Виталия Криворучко находится именно Новокодацкий райотдел, а у его напарника по прессингу коммерсов – местная прокуратура №4. Предъявить, кроме пафосного пресс-релиза строительным компаниям нечего. Ни одной экспертизы до сих пор проведено не было. Однако это не помешало в январе 2020 года доблестным правоохранителям ворваться в офисы и дома предпринимателей и конфисковать все имеющиеся средства. Дошли до того, что при наличии трех маленьких детей у одного из учредителей правоохранители обыск в доме проводили более 17 часов, вывернули абсолютно весь дом, забрали все денежные средства даже из личной сумочки супруги, не оставив денег даже на еду", - сообщает "Гласность".

По данным журналистов, все происходящее обусловлено тем, что один из партнеров Криворучко, нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник является владельцем нескольких строительных фирм. Все они ранее фигурировали в многочисленных скандалах и относятся к недобросовестным застройщикам. Но именно под эти скандальные фирмы и расчищают сегодня рынок строительных услуг Днепра.

Ранее журналисты опубликовали переписку Медяника прямо под куполом Верховной Рады – он обещал "порешать" нужные вопросы "с прокурорскими".

glavnoe.dp.ua

Одним из них был Олег Пахниц, бывший прокурор, в свое время работавший в облгосадминистрации.

Предприниматели уже подали обращение в ГБР и надеются, что беспредел будет остановлен. Ведь монополия аферистов в сфере строительства может закончится трагедией: предыдущие объекты фирмы Медяника строили с нарушением всевозможных норм и стандартов, и до сих пор не могут продать квартиры в этих комплексах.