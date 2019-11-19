Скандалы с платными парковками в Днепре: появились новые подробности

На сайте президента появилась петиция с требованием разобраться в работе платных парковок в Днепре. Журналисты выяснили, что такой прибыльный бизнес практически не приносит прибыль в казну города.

В частности, олигарх Игорь Коломойский купил парковку под ПриватБанком, где работники его завода "Никопольский завод феросплавов" митингуют несколько последних месяцев. Но это только одна площадка, которую продали с торгов.

Об этом пишет Информатор.Деньги. 19 ноября на сайте ProZorro.Продажі КП "Міськавтопарк" продало право организовать и собирать плату за парковку возле центрального офиса ПриватБанка в Днепре. Первоначально, цена парковки на 144 машино/мест, из которых 15 спецмест для бесплатной парковки людей с инвалидностью, была 86 тыс. 400 грн.

Самым выгодным было предложение "Никопольского завода феросплавов" – 1 005 000 грн. Напомним, что работники этого предприятия несколько последних месяцев митингуют под офисом банка, а с покупкой парковки могут устроить еще более веселые рабочие будни.

Информатор. Деньги

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Кто "рулит" парковками

Ранее стало известно, что в Днепре парковки числятся на балансе КП "Міськавтопарк", но по итогам конкурсов управляет площадками в центре города фирма "Паркт сервис группе".

По информации сайта БЮРО UA, 9 марта 2017 года департамент транспорта и связи горсовета Днепра провел конкурс на определение операторов-субъектов хозяйствования на оборудование и содержание парковок по улице Шмидта (район рынка "Озерка"), на площадях Привокзальной и Героев Майдана, 1 (напротив ТРЦ "Пассаж"). Победитель конкурса – "Паркт сервис группе" был зарегистрирован менее, чем за пять месяцев до объявления о конкурсе.

"Тарифы на паркование автомобилей определяет исполком городского совета, и, согласно постановлению №512 от 11 апреля 2011 года, сегодня парковка автомобиля в центральной части города стоит 15 гривен в час, на улицах, приближенных к центральной части, — 10 гривен в час, в остальных местах города – 7 гривен в час", — сказал в апреле 2019 года директор КП "Міськавтопарк" Дмитрий Омельченко.

По информации издания, в Днепре одна из самых высоких цен за парковку – 15 грн/час. В столице стоимость 1 часа на парковке колеблется от 5 до 10 грн и зависит от приближенности к центру.

В спальных районах города площадки под парковки выставлялись на аукционы. Часто на сайте ProZorro.Продажі в объявлениях есть фото будущего места под парковку. Часто это бывшие палисадники или пустыри с будкой посредине.

По правилам, парковка должна иметь разметку. Раз должна быть, значит будет! В Днепре сильно не заморачивались и нанесли ее прямо на бордюры, ямы, выбоины в плитке, лужи, листья, кирпичи и открытые колодцы.

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Информатор.Деньги

Сколько бюджет Днепра может получить с парковок

Всего с августа прошлого года КП получила от победителей торгов около 2, 3 млн грн. Особых фаворитов среди победителей нет, но есть интересные фирмы, пишет издание.

Например, с августа 2019 года висит сообщение о намерении заключить договор на парковку по ул. Набережная Заводской в районе дома №3 с фирмой "ЛЕКІ". Эту компанию указала в своей декларации за 2018 год депутат горсовета Екатерина Збарская. Недавно одним из учредителей и конечных бенефициаров фирмы стал еще один депутат горсовета Руслан Краснов. Скорее всего, эти данные будут отражены в его декларации за 2019 год.

Напомним, что за I полугодие 2019 года в бюджет Днепра поступило всего 5 млн 466 тыс. 540 грн парковочного сбора. В то же время, из городского бюджета с 2016 года уставный фонд КП "Міськавтопарк" пополнился на 27,5 млн грн. За прошлый год уставный фонд пополнили на 18 млн грн, а за первое полугодие этого года почти на 9 млн грн. При том, что в отчете о выполнении бюджета за 2018 год значится, что парковки принесли в бюджет всего 10 млн 105 тыс. грн. Получается, что такой прибыльный бизнес не приносит в городскую казну серьезных доходов. Но кому-то же приносит?

Что делать

Первым делом, можно подписать петицию. Напомним, что 7 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием разобраться в работе платных парковок в Днепре. На момент подготовки материала петицию подписали 6 тыс. 269 человек. До конца сбора подписей осталось 19 дней.

Известный в Днепре адвокат Юлия Сегеда предложила заносить парковки с нарушениями в гугл форму и сверяться с этими данными, если получили штраф.

"…Итак, что сделано:

1) подан запрос на получение информации от горсовета о перечне парковок, переданных оператору с кипрским учредителем ООО "Паркт Сервис Группе", надеемся на реальную информацию, а не отписку, если, конечно, власть города стремится к законности и прозрачности;

2) создана гугл форма, в которую вы можете заносить парковки с нарушениями, там же есть примерный перечень нарушений, подробней в Правилах парковки и ПДД — написала на своей странице в ФБ Юлия Сегеда. — Теперь вашу информацию о парковках с нарушениями вы сможете найти на удобной гугл карте и если вас оштрафовали, проверьте а в соответствии ли с нормами эта парковка размещена. Это вам поможет в процессе обжалования штрафа. Коллеги адвокаты, призываю вас разработать для горожан шаблон админ. иска об обжаловании штрафа, это существенно поможет людям".

Кроме этого, пользователь соцсети Татьяна Волынец нашла в судебном реестре решение Верховного Суда, по которому "землю под парковки надо отводить согласно закона, а не просто "разрисовывать" проезжую часть!".

"Міськрада на порушення вимог земельного законодавства не сформувала і не визначила межі земельної ділянки, які планувала відвести під майданчик для паркування транспортних засобів. Тобто не вчинила тих дій, на підставі яких мала визначити межі землі на місцевості, цільове призначення та інші, пов`язані з цим фактом дії, зокрема, з присвоєнням їй адреси, поштової адреси чи інших ідентифікаційних дій", — цитирует реестр Татьяна Волынец.

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