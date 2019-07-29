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Скандального главу Нацполиции Днепропетровщины уволили: все подробности

27.5т Читать материал на украинском

Скандально известного начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виталий Глуховеря

Виталий Глуховеря

Ukranews

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", – отмечается в сообщении.

В полиции подчеркнули, что, согласно приказу главы МВД, 27 июля было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. В вою очередь Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования.

"29 июля руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к главе Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен", – отметили в пресс-службе ведомства.

Что касается нового исполняющего обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого, то он занимает должность заместителя начальника Главного управления – начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донеччине. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

  • За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

  • Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области, после этого на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

  • После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

  • Как сообщили источники из патрульной полиции, ему грозит 8 лет тюрьмы.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призывал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

  • Глуховеря стал жертвой российских пранкеров и оправдался за свой поступок. "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский.

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Персоны
Виталий Глуховеря Артем Васицкий
Место
Украина Днепр
Тег
Национальная полиция Украины
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