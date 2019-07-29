Скандального главу Нацполиции Днепропетровщины уволили: все подробности

Скандально известного начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виталий Глуховеря Ukranews

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", – отмечается в сообщении.

В полиции подчеркнули, что, согласно приказу главы МВД, 27 июля было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. В вою очередь Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования.

"29 июля руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к главе Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен", – отметили в пресс-службе ведомства.

Что касается нового исполняющего обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого, то он занимает должность заместителя начальника Главного управления – начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донеччине. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области, после этого на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

Как сообщили источники из патрульной полиции, ему грозит 8 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

Глуховеря стал жертвой российских пранкеров и оправдался за свой поступок. "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский.

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