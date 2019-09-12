Рваные раны по всему телу: в Днепре возле Нового моста произошло кровавое ДТП

В Днепре при въезде на Новый мост утром 12 сентября автомобиль Renault сбил велосипедистку.

Авария произошла около 7:00, сообщает Информатор.

В Днепре автомобиль сбил женщину Новости Тольятти

В результате столкновения 60-летняя водительница двухколесного получила рваные раны на ногах и голове. Пострадавшую забрала скорая помощь в 6-ю городскую больницу.

Что послужило причиной ДТП, пока неизвестно. На месте аварии работали правоохранители и следователь по ДТП.

Происшествие стало причиной большой пробки, которая тянулась от ТЦ "Наша Правда". На данный момент движение на данном участке дороги нормализовалось.

В Днепре сбили велосипедистку Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре грузовик снес с дороги легковушку. Во время маневра прицеп DAF зацепил ВАЗ, в результате чего водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством. От столкновения авто вылетело на обочину и перевернулось.

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