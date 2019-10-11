"Сшил" дело Центрального моста": за что могли уволить прокурора Днепропетровской области

Причиной увольнения прокурора Днепропетровской области Романа Токаря могло стать дело о Центральном мосте в Днепре.

Об этом сообщает сайт 49000 с ссылкой на источники в Генпрокуратуре. По информации издания, под руководством Токаря расследования по Центральному мосту пытались выдать как результат успешной работы.

Экспертизу бетона проводили наспех, и ее полный текст не был представлен даже в суде. Сотрудники прокуратуры также пытались помешать экспертам государственного института, которые хотели взять образцы Центрального моста для альтернативного исследования. В областной прокуратуре провели несколько громких пресс-конференций. В результате подозрение вручили 71-летнему Михаилу Беккеру — основателю фирмы "Маст-Буд", которая является вторым подрядчиком ремонта. Мостостроителя с многолетним опытом работы и международной репутацией взяли под стражу, определив в суде запредельный залог в 42 млн грн. Позже Апелляционный суд области признал такую сумму неоправданной.

Центральный мост в Днепре Цензор.нет

При этом в судах уже более полугода идет рассмотрение дела первого подрядчика ремонта Центрального моста — фирмы, аффилированной с депутатом горсовета Вячеславом Мишаловым.

Как пишет издание, Токарь, как и большинство его коллег, мог пытаться избежать так называемых чисток в рядах правоохранителей. Согласно анонимному обращению прокуроров Украины к президенту, опасаться было чего, ведь новый закон, по сути, предполагает ликвидацию системы старой прокуратуры. Первым шагом будет жесткая система переаттестации, а прокуроров смогут увольнять даже по анонимной информации — без обязательной проверки.

Роман Токарь

Издание отмечает, что в биографии Токаря есть и много других пятен. Уже бывшего прокурора не раз обвиняли в коррупции и взяточничестве. Так, днепровский активист Константин Бильцан утверждает, что, ещё будучи зампрокурора Днепропетровской области, Роман Токарь получил 100 тысяч долларов за освобождение от уголовной ответственности ЧАО "Петриковский рыбхоз", который в промышленных масштабах добывал песок на сельскохозяйственных землях. По его словам, у Токаря долгое время существовал так называемый прайс на открытие уголовного преследования по заказу, а также другие "услуги", стоимость которых определялась весомостью "клиента".

О наличии теневого дохода Романа Токаря свидетельствуют и расследования общественной организации "Громадський контроль", которая нашла у экс-прокурора квартиру, элитное авто и земельные участки в Царичанке.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Днепропетровской области Романа Токаря.

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