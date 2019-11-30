Пропускная система и видеокамеры – результаты реализации программы городского головы Филатова "Безопасная школа"

В Днепре уже третий год по инициативе городского головы Бориса Филатова действует программа "Безопасная школа". Ее главной целью является безопасность учителей и учеников в рамках образовательного процесса. Одной из первых участниц программы стала специализированная школа №13, расположенная на улице Михаила Драгоманова, 50.

"В рамках программы Бориса Филатова "Безопасная школа" в учебном заведении №13 установили систему турникетов и видеонаблюдения, а также охранную сигнализацию. Но самое главное, что школа оборудована еще и автоматической системой пожаротушения. Если сработает противопожарная сигнализация, все двери в заведении откроется автоматически, опустятся турникеты, и люди смогут спокойно эвакуироваться", – рассказал директор КП "Безопасное инновационное образование" Андрей Калашников.

Четыре автоматические турникеты, доступ только по именным или гостевыми магнитными карточками и подключены к городскому Ситуационного центра видеокамеры – все это коренным образом изменило школьный уклад.

"Мы очень благодарны тем, кто решил внедрить эту программу в школах, ведь изменения к лучшему почувствовали сразу. Теперь наше учебное заведение уже не переходящий двор. Хотя раньше достаточно было сказать "я к учителю", "мне надо ребенка забрать" – и заходи! К сожалению, у нас так не раз воровали ноутбуки. Теперь все иначе: система ограничивает доступ в школу тем, кому здесь не место. Никто не сможет пройти внутрь, пока не покажет документы, даже проверяющие органы. А родители всегда могут получить гостевой пропуск после того, как запишутся в регистрационном журнале у дежурного", – сказала директор коммунального учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа №13" Днепровской городского совета Тамара Завгородняя.

Система фиксирует, сколько посетитель пробыл в школе, а видеокамеры следят, куда он направляется. Если все же случаются пропажи, есть возможность вернуть вещи владельцу.

"У нас было такое, что девочка оставила телефон на школьном дворе, а когда вернулась, его на месте не было. Мы вместе с отцом обратились к Ситуационному центру. Благодаря записям с видеокамер определили, кто взял телефон. Затем его вернули ребенку" – отметила Тамара Завгородняя.

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Специализированная школа №13 в Днепре

Сегодня уже в 30 школах Днепра смонтированы системы безопасности, а в 24 – установлена противопожарная сигнализация. Все запланированные на этот год работы выполнены. В нескольких школах монтируется охранная сигнализация, в других – идут пусконаладочные работы. Пропускные карточки для всех, кто там учится и работает, уже готовы.

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"Магнитные пропуски город производит бесплатно. И не только для тех школ, где уже работает система безопасности. Новые карточки получают все школьники, потому что они теперь еще и обеспечивают льготный проезд в общественном транспорте. Новые карточки взамен утерянных будут выдавать на платной основе, чтобы относились к ним ответственно. Но, честно говоря, мы еще ни разу не делали. Это дети, куда мы денемся!" – отметил Андрей Калашников.

КП "Безопасная инновационное образование" до 2022 года планирует установить такие системы во всех школах Днепра. Вопрос только в том, сможет ли город продолжить финансирование программы. В среднем на установку оборудования в одной школе нужно около миллиона гривен.

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