"Пропозиція" победила на выборах в горсовет Днепра - "Опора"

Мария Шевчук Днепр 16:09, 6.11.2020

Политическая партия "Пропозиція" набрала наибольшее количество голосов избирателей на выборах депутатов Днепровского горсовета и сформирует самую крупную фракцию. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов в Днепре, обнародованные общественной сетью "Опора".

По данным "Опоры", партия мэра Днепра Бориса Филатова получила 29,1% голосов и заведет 22 депутата в горсовет. Второе место на выборах в Днепре заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 17,3% голосов и фракция из 13 депутатов. Третье место – у "Слуги народа": 11,9% голосов и девять депутатов.

Также свои фракции в Днепровском горсовете сформируют политические партии "Громадська сила" (9,8%, восемь депутатов), "Европейская солидарность" (8%, семь депутатов) и "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (6,2%, пять депутатов).

В "Опоре" отметили, что среди отдельных кандидатов наибольшее количество голосов – 3921 – получил кандидат от "Пропозиції" Сергей Пустовой.

Из 64 депутатов горсовета днепряне избрали 16 женщин и 48 мужчин. 27 человек уже были депутатами Днепровского городского совета предыдущего созыва. Самому молодому депутату, Руслану Краснову ("Громадська сила") – 26 лет, самой старшей, Евгении Дитятковской ("Пропозиція) – 66 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидерство "Пропозиція" получила и на выборах мэра Днепра. За действующего городского главу Бориса Филатова проголосовало больше всего избирателей. На втором месте оказался депутат Днепровского горсовета Загид Краснов. Именно он вместе с Филатовым выходит во второй тур выборов.

При этом, по данным местных СМИ, результаты соперника Филатова могут быть завышены: отдельные политики заявляли журналистам о подозрениях, что часть голосов их избирателей были "приплюсованы" Краснову.

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