Появилось видео задержания соратника кандидата в мэры Днепра Краснова по подозрению в педофилии

В полиции опубликовали видео задержания в Днепре депутата от партии "Громадська сила" и соратника кандидата в мэры города Загида Краснова Александра Глебкина, которого заподозрили в педофилии и съемках детской порнографии.

Ролик опубликовали на Youtube-канале Национальной полиции Украины. В подписи к видео говорится, что фигурант участвовал в создании порнографических материалов с участием детей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отметим, кроме Глебкина, задержали также четверых его подельников. По предварительным подсчетам сотрудников киберполиции, они изготовили свыше тысячи фото и видеороликов порнографического содержания. В съемках они принимали участие сами, – от их рук пострадали пятеро детей, возрастом от 10 до 14 лет.

Четверых подозреваемых правоохранители задержали годом ранее. Последнего члена группы, – самого Глебкина спецназ полиции задержал на дому. В ходе обыска были изъяты многочисленные вещдоки, – электронные носители с сотнями гигабайт "фильмов", на которых отморозки истязали и насиловали малышей. Самому младшему из них на тот момент было всего 4 года. Их хозяин квартиры попытался спрятать от глаз оперативников, которые как раз снимали с петель двери.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.4 статьи 152 (изнасилование), части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) и части 4 статьи 301 (ввоз и изготовление порнографических материалов) ККУ. Как сообщалось ранее, ему грозит до 15 лет за решеткой. В данный момент он содержится в СИЗО, без права внесения залога.