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26 октября • обновлено в 23:18
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Попросился в туалет: появились детали убийства осужденным нацгвардейца под Днепром

1.1т Читать материал на украинском

Стало известно, что на самом деле происходило в поезде, следовавшем по маршруту Днепр – Кривой Рог, в котором приговоренный к пожизненному заключению преступник убил конвоира, военнослужащего Национальной гвардии.

Так, журналисты ТСН выяснили, что осужденный попросил отвести его в туалет и в этот момент напал на военнослужащего.

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Погибший военный НГУ

Погибший военный НГУ

Пресс-служба Территориального управления НГУ

21-летний солдат Нацгвардии погиб на месте – это было ранение в область сердца. Однако официальных выводов судмедэкспертов еще нет, а в НГУ отказались от любых комментариев до завершения следствия.

Известно, что нападавшего сразу удалось обезвредить и отнять оружие. Других пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепровский апелляционный суд рассмотрел жалобу осужденного за убийство двух патрульных в Днепре Александра Пугачева и оставил в силе решение суда первой инстанции. Коллегия судей отказалась изменить наказание в виде пожизненного заключения.

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Место
Украина Днепр
Тег
Национальная гвардия
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