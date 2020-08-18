Политтехнологи заявили о преследовании их коллеги за работу с Филатовым

Ряд известных политтехнологов требуют у власти прекратить политические репрессии против их коллеги Дмитрия Касьянова. Из-за работы с одним из лидеров политической партии "Пропозиція" Касьянова обвинили в создании преступной группировки, а силовики пришли с обысками к нему и его родственникам. Об этом говорится в открытом письме украинских политтехнологов к представителям украинской власти, политикам и журналистам, опубликованном на Facebook известного политтехнолога Сергея Гайдая.

Подписанты обращения отмечают: несмотря на предвзятое отношение общества к политтехнологам, ответственность за выбор власти лежит на самих избирателях. Именно они голосуют за токсичных политиков, тех, кто придя к власти, нарушает закон. И демонизация политологов - не что иное, как попытка общества переложить свою ответственность на кого-то другого.

"На самом деле суть нашей профессии в том, чтобы наладить эффективный и убедительный диалог между политиками и избирателями. Научить политиков социальной ответственности. Более того, мы своей работой поддерживаем в нашей стране то, что порой заменяет украинским гражданам отсутствие подлинной демократии - политическую конкуренцию и принцип сменяемости власти. Если в стране есть свобода выбора - есть работа для нас, политтехнологов", - говорится в обращении.

В силу особенностей профессии, отмечают авторы обращения, политтехнологи оказываются в эпицентре предвыборной борьбы, которая далеко не всегда отличается чистотой методов ведения борьбы между оппонентами. Однако ранее в избирательной "войне" существовали неписаные правила, которых придерживались все участники политических процессов в Украине.

"Во время выборов для политиков есть неписаное правило: не трогать журналистов, адвокатов и политтехнологов. Ведь они выполняют свою работу. И эта работа востребована и политиками, и обществом. И когда участники выборов начинают переступать красные линии, оказывать давление на представителей нашей профессии - это признак потери ими чувства самосохранения. Сегодня вы расправились со штабом конкурента - завтра придут к вам и к вашим штабистам. Сегодня вы не соблюдаете правил честного поединка и конкуренции - завтра никто не будет соблюдать их отношении вас", - говорится в обращении.

Однако накануне местных выборов, которые должны состояться в Украине этой осенью, это неписаное правило было грубо нарушено.

"Не впервые за всю историю выборов в Украине власти разрешили силовикам открыто прессинговать нашего коллегу Дмитрия Касьянова. Сейчас он консультирует мэра Днепра Бориса Филатова и поэтому попал под прессинг по заказу его политических конкурентов. По нашей информации, в местном управлении СБУ пытаются обвинить Касьянова в создании преступной группировки. В связи с этим силовики предприняли попытки обыскать квартиры Дмитрия и его родственников в разных городах Украины, далеких от Днепра", - рассказали подписанты обращения.

Профессиональное сообщество отмечает абсурдность обвинений в адрес коллеги - и призывает не переходить "красных линий" в погоне за властью.

"Мы прекрасно понимаем, что эти обвинения в адрес Дмитрия смешны и нелепы. Считаем, что это наглая и циничная попытка таким низким способом повлиять на ход избирательной кампании Бориса Филатова. Как участники профессионального сообщества политических технологов и консультантов, мы хотим напомнить президенту Владимиру Зеленскому, представителям правоохранительных органов, что негласные правила всегда нужно соблюдать. Иначе кто-то может внезапно перестать соблюдать их отношению к вам", - говорится в обращении.

"Мы поддерживаем нашего коллегу Дмитрия Касьянова и категорически осуждаем подобные методы политической борьбы, считаем их подлыми, гнусными и недопустимыми. Просим высшее руководство страны и журналистов обратить внимание на этот случай и дать свою оценку событиям", - призвали подписанты письма.

Сейчас под открытым обращений подписались 29 известных политических экспертов и политтехнологов Украины, среди которых - Сергей Гайдай, Игорь Рейтерович, Виктор Таран, Александр Кочетков, Алексей Голобуцкий, Кирилл Сазонов, Александр Решмедилова и другие. И количество подписантов продолжает расти.

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