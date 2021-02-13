Полиция в Днепре раскрыла жестокое двойное убийство

В Днепре мужчину задержали за убийство товарища, который перед этим задушил 53-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в Telegram. Отмечается, что злоумышленник признался в том, что они с другом отправились в гости к 53-летней женщины, однако во время внезапно возникшего конфликта его товарищ задушил потерпевшую.

"Он ее затащил в ванную, где с помощью воды и полотенца подавил. Потом мы пошли из квартиры", – рассказал мужчина на видео, опубликованном правоохранителями. На следующий день они снова наведались в квартиру, где в ванной лежала мертвая хозяйка. Из-за совершенного между ребятами возник конфликт.

"Я был на эмоциях, набросился на него и подавил", – признался задержанный.

Тело товарища он спрятал в спальный мешок на балконе, после чего покинул квартиру.

Правоохранители добавили, что тело женщины, которую убили первой, нашли 11 февраля по месту его временного проживания. Она находилась в ванной с телесными повреждениями.

"Проведенным комплексом мероприятий оперативники Днепропетровщины совместно с коллегами-полицейскими установили лиц, причастных к совершению преступления, однако задержали только одного, так как другой тоже был убит", – отметили в полиции.

Реальные обстоятельства и мотивы совершения будут установлены в ходе досудебного следствия, добавили правоохранители.

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