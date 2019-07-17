Зеленский VS Филатов: букмекеры принимают ставки

На одном из букмекерских сайтов можно поставить на пари президента Владимира Зеленского и городского головы Днепра Бориса Филатова.

Событие "Кто выиграет пари" расположено в разделе "Украина. Специальные предложения". Об этом OBOZREVATEL узнал на сайте "Рarimatch".

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Ставка в букмекерской конторе появилась еще 14 июля, через два дня после заключения пари между политиками.

В победу Филатова букмекеры верят значительно больше. На данный момент коэффициент на победу Филатова составляет 1.33, на победу Зеленского – 3.00.

Скриншот parimatch.com

Отметим, что чем выше вероятность того, что событие закончится определенным образом, тем ниже на него коэффициент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Зеленский и Филатов заключили пари

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

В Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Центральный мост полностью перекроют на два месяца.

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