Зеленский провел жесткую кадровую чистку на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 16 глав райгосадминистраций в Днепропетровской области.

Распоряжения были обнародованы 30 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский уволил 16 глав РГА Интерфакс

Как сообщается, главы РГА были уволены по причине окончания срока полномочий президента.

Также на сайте главы государства обнародовано распоряжение о восстановлении в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский даст отстрочку "евробляхерам". Президент Украины предложил отсрочить штрафына 90 дней. Проект решения передан в Раду и направлен на рассмотрение ее руководства.

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