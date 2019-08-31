Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Политика

Зеленский провел жесткую кадровую чистку на Днепропетровщине

439 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 16 глав райгосадминистраций в Днепропетровской области.

Распоряжения были обнародованы 30 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский уволил 16 глав РГА

Зеленский уволил 16 глав РГА

Интерфакс

Новости
У Зеленского ограничили вознаграждение за доносы: детали законопроекта

Как сообщается, главы РГА были уволены по причине окончания срока полномочий президента.

Также на сайте главы государства обнародовано распоряжение о восстановлении в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский даст отстрочку "евробляхерам". Президент Украины предложил отсрочить штрафына 90 дней. Проект решения передан в Раду и направлен на рассмотрение ее руководства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
Теги
президент Офис президента должность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...