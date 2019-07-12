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Зеленский приземлился в Днепре: первые фото и видео

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12 июля около 10:30 президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Днепропетровск.

Он приехал в город в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В аэропорту Зеленскому показали три варианта реконструкции международного аэропорта Днепропетровск.

Зеленский прилетел в Днепр

Зеленский прилетел в Днепр

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Зеленскому показали варианты реконструкции аэропорта

Зеленскому показали варианты реконструкции аэропорта

В мероприятии участвовали мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов.

Президента встречали местные власти

Президента встречали местные власти

Далее глава государства отправился посмотреть ход ремонта Центрального моста.

Владимир Зеленский в Днепре

Владимир Зеленский в Днепре

Аэропорт Днепропетровск

Аэропорт Днепропетровск

Владимир Зеленский в Днепре

Владимир Зеленский в Днепре

Журналисты в ожидании президента

Журналисты в ожидании президента

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Президент Украины Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский едет в Днепр: появились первые детали.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
Теги
президент Днепр Владимир Зеленский
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