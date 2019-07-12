Зеленский приземлился в Днепре: первые фото и видео

12 июля около 10:30 президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Днепропетровск.
Он приехал в город в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В аэропорту Зеленскому показали три варианта реконструкции международного аэропорта Днепропетровск.
Зеленский прилетел в Днепр
Зеленскому показали варианты реконструкции аэропорта
В мероприятии участвовали мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов.
Президента встречали местные власти
Далее глава государства отправился посмотреть ход ремонта Центрального моста.
Владимир Зеленский в Днепре
Аэропорт Днепропетровск
Владимир Зеленский в Днепре
Журналисты в ожидании президента
Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск
Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск
Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск
Президент Украины Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский едет в Днепр: появились первые детали.
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