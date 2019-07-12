Зеленский приземлился в Днепре: первые фото и видео

12 июля около 10:30 президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Днепропетровск.

Он приехал в город в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В аэропорту Зеленскому показали три варианта реконструкции международного аэропорта Днепропетровск.

Зеленский прилетел в Днепр

Новости Днепр впервые посетит президент Зеленский

Зеленскому показали варианты реконструкции аэропорта

В мероприятии участвовали мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов.

Президента встречали местные власти

Далее глава государства отправился посмотреть ход ремонта Центрального моста.

Владимир Зеленский в Днепре

Аэропорт Днепропетровск

Владимир Зеленский в Днепре

Журналисты в ожидании президента

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Варианты реконструкции аэропорта Днепропетровск

Президент Украины Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский едет в Днепр: появились первые детали.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!