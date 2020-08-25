Заммэра Днепра встретился со слушателями "Университета третьего возраста"

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" в формате прямого диалога с властью встретились с заместителем городского головы, директором департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Андреем Бабским.

"Во время открытого диалога днепрян интересовали различные вопросы, начиная от работы семейных врачей и заканчивая функционированием стационаров. Подобные встречи интересны и полезны, потому что разговор напрямую открывает больше возможностей для решения существующих проблем. Мы стараемся ответить на все вопросы сразу. Когда возникают моменты, которые требуют более детального изучения, мы собираем контакты и затем в удобной форме предоставляем ответ. Днепровский городской совет открыт к общению и не только на подобных встречах. Также у нас в департаменте есть горячие линии, которые работают круглосуточно. Кроме этого, узнать информацию о нас можно через группу в Facebook и Telegram", – рассказал Андрей Бабский.

Встреча со слушателями "Университета третьего возраста" в Днепре

Слушатели "Университета третьего возраста" довольны, что происходят встречи, на которых представители городского совета открыты для общения с ними.

"Хочу поблагодарить руководство города за организацию подобных встреч. Это очень важно для нас. Мы получаем не только информацию о ситуации в городе, а также имеем возможность рассказать о своих проблемах и предоставить свои предложения по улучшению существующей ситуации", – рассказала Людмила Овчаренко.

Встреча со слушателями "Университета третьего возраста" в Днепре

Галина Панченко отметила, что город за последние пять лет под руководством Бориса Филатова стал лучше: "Встречи в формате открытого диалога очень много для нас значат. Слушая Андрея Бабского, я узнала, как много всего делается для улучшения ситуации в медицине Днепра".

Лариса Ольховая также добавила, что подобные встречи являются важными и перспективными: "На них можно поставить конкретные вопросы представителям городской власти и получить на них ответы. Хотелось, чтобы подобных встреч было больше. Тогда будет возможность обсудить как можно больше вопросов. Это особенно актуально в условиях карантина , когда лично на прием не имеет возможности попасть".

Заместитель мэра Днепра Андрей Бабский

После встречи представители департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета собрали все вопросы и контакты на обработку. Ответ слушатели "Университета третьего возраста" получат в удобном для них формате.

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