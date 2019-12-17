Законопроект 2234 позволит дорожно-строительной отрасли работать прозрачно, – Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик рассказал о сегодняшнем ценообразовании в строительстве, в частности, в дорожном строительстве. И просит украинцев повлиять на народных депутатов, чтобы они поддержали Законопроект 2234, который даст возможность впервые за 28 лет дорожно-строительной отрасли работать прозрачно и стать локомотивом экономики страны.

Он привел пример, как в Украине до сих пор действует "совковый подход" в контроле за компаниями, которые выигрывают государственные тендеры на строительство, сообщает Кoma.life.

facebook.com/y.golyk

Сейчас в стране частная компания, выигравшая тендер, например, на строительство современной больницы, стадиона или ремонт трассы государственного значения, не может по документам платить своим сотрудникам столько, сколько она им платит на самом деле. Потому, что зарплата строителей в конкретной области устанавливается решением сессии Областного Совета соответствующей области, рассчитанной по специальной формуле на основе наказа МинРегиона.

Также при приемке работ и закрытии актов выполненных работ, государство просит частные компании подтвердить выполненные объемы работ первичной документацией и показать сколько и кому выплачено зарплаты, по чем куплен кирпич или асфальт, сколько и каких механизмов, какой именно марки работало на объекте, и на сколько их количество соответствует рассчитанным и указанным в проекте, прошедшем гос. экспертизу.

Все это по словам советника приводит к тому, что любая компания, выигравшая торги на строительство/ремонт будь-чего, изначально понимает, что придется "петлять" и вести двойной учет.

"Один, как есть на самом деле – так называемый внутренний управленческий учет. И второй, как государство хочет чтобы было – по сути красивые картинки в чистом виде, необходимые, чтобы государство приняло работы и заплатило за них деньги", – пишет Юрий Голик в Facebook.

Советник сообщил, что сейчас установленная государством зарплата строителей в Хмельницкой области – 6 000 грн, в Киевской 14 000 грн, а в Днепропетровской – чуть выше 15 000 грн, потому что во время его работы в ОГА они привели нормы по зарплатам максимально в соответствие с рынком.

"К счастью, нашлись в нашей стране люди, готовые этот маразм поменять. Поменять на европейские нормы и прозрачность. Тем более, что по всем проектам МФО (международных финансовых организаций) именно такой подход у нас в стране успешно уже работает. Много лет. На несколько миллиардов гривен в год.

Законопроект 2234. Приводит систему ценообразования в дорожном строительстве к европейским нормам и умножает на ноль всех вымогателей, правоохранителей, популистов и "расследователей".

Законопроект 2234. Убивает причины коррупции, вместо так любимого многими подхода героической борьбы с ее последствиями.

Пожалуйста, наберите вашего народного депутата или напишите ему. Заставьте его поддержать Законопроект 2234. Дайте возможность впервые за 28 лет дорожно-строительной отрасли работать прозрачно и стать локомотивом экономики страны", – пишет Юрий Голик.

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