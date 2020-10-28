Загида Краснова подозревают в том, что он украл победу у партий Шария и Тимошекно в Днепре

В Днепре сразу несколько партий обвиняют политика с криминальным прошлым Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщает издание "Наше місто". Отмечается, что крайне серьезные претензии Загиду Краснову уже предъявляют в партии Анатолия Шария, а также местной "Батькивщине".

Люди Краснова развернули подкуп избирателей и фальсификации по всему городу, при этом большинство махинаций были устроены в АНД районе Днепра, который Краснов давно считает своей вотчиной. Здесь, как отмечают очевидцы, фальсификации в пользу Краснова и его политсилы носили и самый массовый, и самый разнообразный характер.

В итоге из-за махинаций Загида Краснова украдены голоса у партии Юлии Тимошенко и Анатолия Шария, представители которых могут не пройти в горсовет Днепра.

Как сообщалось ранее, накануне выборов люди Краснова развернули массовый подкуп избирателей: раздавали продуктовые наборы с инструкциями, как голосовать за Краснова и его партию. Также у Загида Краснова устроили "сетку": открыто скупали голоса в пользу Краснова и его партии прямо через соцсети.