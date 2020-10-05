Загид Краснов обнародовал фейковые рейтинги в свою пользу, – политолог

Кандидат на должность мэра Днепра Загид Краснов (партия "Гражданская сила") распространяет фейковые рейтинги, в которых называет себя главным конкурентом действующего мэра Бориса Филатова.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Украина" заявил политолог Игорь Рейтерович. Отмечается, что данные, по которым Краснов имеет 20-25%, сильно отличаются от тех, которые публикует большая пятерка социологических компаний.

"Этот человек прославился тем, что от его имени опубликовано несколько соцопросов, где ему нарисовали рейтинги на уровне 20-25%. И говорили, что он едва ли не является основным конкурентом Бориса Филатова. Но проблема заключается в том, что эти данные сильно отличаются от данных, которые публикует большая пятерка наших социологических компаний, в деятельности которых как раз нет никаких претензий", – заметил Рейтерович.

В то же время он назвал социологическую группу "Рейтинг", Центр Разумкова, SOCIS, Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и другие.

"В реальности ситуация совсем другая. Согласно всем последним социальными исследованиями, личный рейтинг Краснова – на уровне 7-8%, популярность его политической партии "Гражданская сила" колеблется на уровне 2-4%", – подчеркнул политолог.

По последним данным исследований Международного республиканского института, на местных выборах абсолютным лидером является Борис Филатов (партия "Предложение"). Вторым уверенно идет Александр Вилкул (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива"). На третье место неожиданно вышел кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Сергей Никитин. Татьяна Рычкова от "Европейской солидарности" и Сергей Рыженко от "Слуги народа" борются за 5-е место, соревнуясь за один и тот же электорат.