За год в Украине будет построено 250 школ – координатор "Большой стройки" Голик

В рамках проекта "Большая стройка", который среди прочего предполагает строительство за год в Украине 100 школ, на самом деле будет сдано намного больше учебных заведений. Ожидается, что до конца года будет закончено строительство около 250 школ.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Он объяснил, что в эту цифру вошли школы, строительство которых было начато несколько лет назад, но до сих пор не закончено.

"По всей стране история о том, что объекты строятся по 2-3 года. Смысл первого года "Большой стройки" – пофиксить эти объекты. Их на самом деле очень много. Мы пообещали 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, но на самом деле будет в каждой области их закончено больше. Только школ по всей Украине будет около 250", – рассказал Голик.

Юрий Голик

По его словам, чем дольше строится такой объект, тем дороже это обходится государству. "И тем сложнее людям понять, чем власть занимается. Они же видят, что одна школа строится три года, а она должна строится год", – подчеркнул Голик.

Координатор "Большой стройки" также напомнил, что в последний раз массовое строительство школ в Украине проходило еще в 80-ых годах.

Напомним, с начала 2020 года в Украине стартовал проект "Большая стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Под "Большой стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.

Строительство инфраструктурных объектов курирует Юрий Голик. Он также советник главы Укравтодора. Недавно Голик сообщал, что подход к ремонтным и строительным дорожным работам

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