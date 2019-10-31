Юрий Голик: Укравтодор может и должен работать быстро и качественно

Советник премьер-министра Юрий Голик уверен, что ремонт трассы Запорожье – Мариуполь в рекордные сроки – хороший пример того, как можно и нужно быстро и качественно строить новую инфраструктуру, особенно, на Донбассе. Об этом он написал в своем блоге на Цензор.Нет.

Голик напомнил, что 19 июля состоялось совещание в Офисе президента, на котором Владимир Зеленский задал вопрос о том, что нужно сделать, чтобы дороги в Украине появились. Пилотным проектом была выбрана трасса Запорожье - Мариуполь, по которой была поставлена задача достроить ее всю ровно за 90 дней.

"По сути, на примере этой трассы мы должны были дать ответ на практический вопрос: как государство должно строить дороги быстро и качественно, а не изображать режим "черепаха", - пишет Голик.

Юрий Голик

Эта трасса была построена в 60-х годах прошлого века. В 2016-м году был начат ее ремонт. За три года было отремонтировано 70 километров. Еще 130 километров этой трассы планировали ремонтировать еще три года.

"Задумайтесь. 200 километров за 6 лет. По 33,5 километра в год. Каждый год проекты, экспертизы, отдельные торги, победители, АМКУ, суды, договора и дикая неэффективность в использовании мощностей. Как следствие - рост затрат, средней цены за 1 километр и цены за трассу, - отметил советник премьера. - Но… Донбасс. Луганская и Донецкая области. Моя Родина. Я всегда был уверен, что для возвращения Донбасса важно показать каждому человеку, выезжающему с временно оккупированных территорий, Новую Украину. Украину с ровными идеальными дорогами и новой крутой инфраструктурой. Показать разницу между деградацией там и развитием и будущем здесь".

Такой быстрый ремонт трассы Запорожье – Мариуполь стал возможным благодаря скоординированной работе между министерствами и подрядчиками - Автомагистраль-Юг, Онур, Альтком, Славдорстрой, которые вывели на трассу более 600 единиц техники и 1000 рабочих. Все асфальтные работы были завершены за 68 дней.

"Укравтодор может и должен работать быстро и качественно. Но этого мало. Уверен, что и Донецкая, и Луганская области, как и вся Украина в целом, должны превратиться в одну большую строительную площадку. Строительную площадку новой инфраструктуры", - уверен Голик.

Напомним, 29 октября по отремонтированной трассе проехал президент Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

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