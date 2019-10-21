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21 октября • обновлено в 14:13
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Юрий Голик рассказал, что даст капитализация дорог вместо воровства "ущербных политиков"

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Капитализация хороших дорог открывает намного большие перспективы, чем так понятное "ущербным профессиональным политикам" воровство на их ремонте и обслуживании.

Такое убеждение в своем блоге на Цензор.Нет высказал советник премьер-министра Украины Юрий Голик. "Дороги – это одно из ключевых, что сейчас нужно стране. Это вызов, с которым мы должны справиться", – отметил советник премьера.

По его словам, очень хорошо важность хороших дорог видно на свежем примере – ремонте трассы Запорожье - Мариуполь, который новая власть взялась окончить за три месяца, а не три года, как планировалось ранее.

Юрий Голик

Юрий Голик

Голик описал основные причины, почему построить хорошие дороги – стратегическая задача для страны. В частности, эффективнее станет бизнес. "Скорость и качество перевозки, скорость оборота товаров и денег, снижение амортизации транспорта и порчи товара, снижение себестоимости перевозок – это все повышает эффективность бизнеса, особенно ориентированного на перевозки", – пишет он.

Новости
Юрий Голик: Построить хорошие дороги - стратегическая задача для страны

Также, убежден Голик, с хорошими дорогами инвестиции будут распределяться по стране равномерно. Импульс для развития получат сельские территории и маленькие города. Внутренний туризм охватит всю страну и не будет так привязан к поездам и самолетам как сейчас.

"Транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности. А это уже - сотни тысяч рабочих мест. Все смежные отрасли тоже растут. И это дополнительный стимул для всей экономики", – добавил Голик.

Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог. 39% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% - по ровности. Кроме того, более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке, 1 923 моста требуют срочного ремонта, а 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии.

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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