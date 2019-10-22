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22 октября • обновлено в 13:03
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Юрий Голик показал видео отремонтированной за три месяца трассы Запорожье – Мариуполь

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал в своем Facebook видео, снятое на трассе Запорожье – Мариуполь, капитальный ремонт которой был завершен в рекордные для Украины сроки – менее трех месяцев.

Как сообщалось ранее, 19 июля на совещании с участием Президента Владимира Зеленского было принято решение сделать эту трассу всю в текущем году. 130 километров дороги в итоге сделали почти за три месяца, тогда как ремонт участка 70 км занял три года.

Новости
Юрий Голик рассказал, что даст капитализация дорог вместо воровства "ущербных политиков"

Построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ. На этом в своем блоге на Цензор.Нет акцентировал Голик.

Трасса Запорожье – Мариуполь

Трасса Запорожье – Мариуполь

"В украинском политическом истеблишменте в последние 30 лет мало кому доходила светлая мысль, что капитализация хороших дорог открывает намного большие перспективы, чем так понятное ущербным профессиональным политикам воровство на их "ремонте" и "обслуживании", – считает Голик.

Юрий Голик

Юрий Голик

По его словам, строительство хороших дорог - стратегическая задача для страны. При этом советник премьера наводит 8 причин, почему это надо делать. В частности, благодаря хорошим дорогам в Украине: станет эффективнее бизнес; инвестиции будут равномерно распределяться по стране; импульс развития получат сельские территории и маленькие города; внутренний туризм охватит всю страну; транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности. Также хорошие дороги "отлично сшивают страну, объединяют ее культурно и личностно", позволяют формироваться городским агломерациям и упрощают внутрирегиональную миграцию людей.

Юрий Голик показал видео отремонтированной за три месяца трассы Запорожье – Мариуполь

"Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее - по всей стране", - заверил Голик.

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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