Юрий Голик: "Инвестиции в образование и детей – самое правильное"

Советник премьер-министра Юрий Голик показал, как может изменится небольшой город всего за 4 года, если областью руководит менеджер, а не политик.

С 2015 по 2019 год Юрий Голик работал в команде главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. И за этот короткий срок их команда сделала очень многое для города Каменское (до 2016 года Днепродзержинск) с населением 233 000 человек.

"Здесь мы сделали несколько дорог. Реконструировали два бассейна, спортивный комплекс, в котором теперь паркет произведенный компанией, делающей его для NBA, построили огромный стадион футбольной ДЮСШ (ДЮСШ была, стадиона не было), открыли классный центральный парк и создали Школу Роботехники", – пишет в Facebook Юрий Голик.

Он подчеркивает, что большинство из того, что они сделали, это было сделано для детей и их развития.

"Инвестиции в образование и детей – самое правильное", – подитожил Голик.

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