Эксперт: затягивание подсчета голосов в Днепре – результат махинаций Загида Краснова

Местные выборы-2020 в Днепре уже поставили своеобразный антирекорд: так долго подсчет голосов не велся никогда. По мнению экспертов, причиной стала попытка Загида Краснова украсть очевидную победу у действующего мэра города Бориса Филатова и во что бы то ни стало, пролезть во второй тур.

Об этом говорит политический обозреватель Руслан Василенко, пишет "Горсовет".

Дело в том, что безоговорочным лидером местных выборов в Днепре стал Борис Филатов, втрое опередивший конкурентов. Однако, Краснов с этим смириться не хочет и якобы через своих людей пытается сфальсифицировать итоги выборов. Ставленники Краснова делают все, чтобы умышленно затянуть подсчет голосов. Люди из терризбиркомов стоят в огромных очередях и никак не могут сдать свои протоколы.

Эксперт считает, что перед выборами Краснов устроил скупку голосов, но и это не помогло ему набрать нужное количество проголосовавших. Теперь же Краснов путем затягивания и фальсификаций пытается "дорисовать" себе голоса, чтобы обойти других кандидатов и выйти во второй тур.

Руслан Василенко подчеркнул, что это самый долгий подсчет голосов на выборах в Днепре. Например, на предыдущих местных выборах подсчет завершили за неделю.

Своими махинациями Краснов ворует у Бориса Филатова его честную победу уже в первом туре. При этом правоохранители и ЦИК могут не успеть должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию до возможного второго тура выборов мэра, считает эксперт.