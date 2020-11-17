Второй тур выборов городского головы: как в Днепре участковые избирательные комиссии подготовились к их проведению в условиях карантина

В Днепре продолжается мониторинг готовности участковых избирательных комиссий в проведении 22 ноября второй тур выборов городского головы в условиях карантина. Городская власть обеспечила участки всем необходимым, чтобы жители смогли проголосовать во вполне безопасных условиях.

Так, в территориальном центре социального обслуживания по Чечеловскому району (ул. Романа Шухевича, 28-32) базируется участковая избирательная комиссия №121326, где по списку 1039 избирателей.

"Наш участок полностью готов уже в это воскресенье вовремя открыться для проведения голосования с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований. Есть кабинки для голосования, одна из них для людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ и соответствующим отдельным ящиком для бюллетеней. Также город обеспечил масками, санитайзерами. Есть разметка для соблюдения социальной дистанции, оборудованные места для утилизации использованных защитных средств. Обязательно будет ответственное лицо на входе в участок делать температурный скрининг. Если у человека окажется повышенная температура, он обязательно сможет проголосовать, ведь для этого созданы все соответствующие условия", – отметила заместитель председателя участковой избирательной комиссии №121326 Тамара Мисочка.

Участок №121326 готов вовремя открыться для проведения голосования с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований.

Участок обеспечен необходимыми противоэпидемическими средствами

Город обеспечил масками, санитайзерами

Она также добавила, что обязательно каждые 2 часа будет проводиться влажная уборка помещения для голосования с дезинфицирующими средствами, обрабатываться пол, столы, поверхности, поручни и тому подобное.

Один избирательный участок – №121410 – будет работать и в помещении Индустриально-педагогического техникума. Здесь по списку – 1970 избирателей.

"Уже все вполне готово для проведения голосования в безопасных условиях с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Среди прочего, есть и отдельная кабинка для голосования тех избирателей, у кого окажется температура или признаки респираторного заболевания. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В наличии маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства. Обязательно будет влажная уборка помещения, ответственное лицо для проведения температурного скрининга. Кроме того, открытыми будут разные входы / выходы в здание, чтобы избиратели не пересекались. Словом, созданы все безопасные условия, поэтому приглашаем избирателей прийти в воскресенье, 22 ноября и проголосовать. Тем более, процесс будет максимально быстрым, поскольку на этот раз будет только один бюллетень и необходимо будет выбрать одного из двух кандидатов", – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №121410 Янина Георгадзе.

В наличии маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства

Участок пригласил избирателей прийти в воскресенье, 22 ноября, и проголосовать

Есть отдельная кабинка для голосования тех избирателей, у кого окажется температура или признаки респираторного заболевания

Процесс голосования будет максимально быстрым

Напомним, что инфекционная безопасность будет соблюдена на всех 425 избирательных участках Днепра. Для голосования 22 ноября участки будут работать с 8.00 до 20.00. Голосуйте безопасно и ответственно!