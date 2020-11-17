Второй тур выборов городского головы: как в Днепре участковые избирательные комиссии подготовились к их проведению в условиях карантина

В Днепре продолжается мониторинг готовности участковых избирательных комиссий в проведении 22 ноября второй тур выборов городского головы в условиях карантина. Городская власть обеспечила участки всем необходимым, чтобы жители смогли проголосовать во вполне безопасных условиях.

Так, в территориальном центре социального обслуживания по Чечеловскому району (ул. Романа Шухевича, 28-32) базируется участковая избирательная комиссия №121326, где по списку 1039 избирателей.

"Наш участок полностью готов уже в это воскресенье вовремя открыться для проведения голосования с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований. Есть кабинки для голосования, одна из них для людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ и соответствующим отдельным ящиком для бюллетеней. Также город обеспечил масками, санитайзерами. Есть разметка для соблюдения социальной дистанции, оборудованные места для утилизации использованных защитных средств. Обязательно будет ответственное лицо на входе в участок делать температурный скрининг. Если у человека окажется повышенная температура, он обязательно сможет проголосовать, ведь для этого созданы все соответствующие условия", – отметила заместитель председателя участковой избирательной комиссии №121326 Тамара Мисочка.

Она также добавила, что обязательно каждые 2 часа будет проводиться влажная уборка помещения для голосования с дезинфицирующими средствами, обрабатываться пол, столы, поверхности, поручни и тому подобное.

Один избирательный участок – №121410 – будет работать и в помещении Индустриально-педагогического техникума. Здесь по списку – 1970 избирателей.

"Уже все вполне готово для проведения голосования в безопасных условиях с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Среди прочего, есть и отдельная кабинка для голосования тех избирателей, у кого окажется температура или признаки респираторного заболевания. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В наличии маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства. Обязательно будет влажная уборка помещения, ответственное лицо для проведения температурного скрининга. Кроме того, открытыми будут разные входы / выходы в здание, чтобы избиратели не пересекались. Словом, созданы все безопасные условия, поэтому приглашаем избирателей прийти в воскресенье, 22 ноября и проголосовать. Тем более, процесс будет максимально быстрым, поскольку на этот раз будет только один бюллетень и необходимо будет выбрать одного из двух кандидатов", – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №121410 Янина Георгадзе.

Напомним, что инфекционная безопасность будет соблюдена на всех 425 избирательных участках Днепра. Для голосования 22 ноября участки будут работать с 8.00 до 20.00. Голосуйте безопасно и ответственно!