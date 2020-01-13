Все готово к началу "Большой Стройки", – советник премьера Юрий Голик

Тысячи единиц техники, сотни асфальто-бетонных заводов по всей Украине уже готовы к старту так называемой "Большой Стройки", объявленной в конце 2019 года президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик, передает Koma.life.

"В ожидании сезона и начала Большой Стройки. Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний – несколько сотен. И будут еще. Все на старте", – пишет Голик и публикует фото техники.

Под "Большой Стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.

Строительная техника facebook.com/y.golyk

Юрий Голик, который в правительстве курирует строительство инфраструктурных объектов, является также советником главы Укравтодора. Недавно он сообщал, что подход к ремонтным и строительным дорожным работам кардинально изменится. Дороги больше не будут ремонтироваться частично, проекты будут выполняться полностью и, по возможности, в течение года.

Пример эффективности этой концепции был продемонстрирован в прошлом году, когда менее чем за три месяца были капитально отремонтированы 130 км трассы Запорожье-Мариуполь.

Голик подготовил также обширный перечень рекомендаций для строителей и контролирующих органов, следуя которым удастся избежать некачественного выполнения работ при строительстве школ, садиков и стадионов.

Эти рекомендации были составлены на основании собственного опыта управления проектами в Днепропетровской области, где в 2015-2019 годах Голик был советником губернатора и также курировал инфраструктуру. За 4 года в области было успешно реализовано более 2000 проектов.

Напомним, в конце 2019 года парламент значительно упростил доступ коммерческих компаний к выполнению государственных заказов на строительство объектов инфраструктуры. В частности, была введена норма среднесрочного планирования, уменьшена документальная нагрузка на подрядчиков и оптимизирована система ценообразования в дорожной отрасли.

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