Впервые за 28 лет Независимости Президент пришел в Укравтодор, – советник премьера Юрий Голик

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главами правительства, Министерства инфраструктуры и Укравтодора о развитии дорожной отрасли.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает koma.life.

"Совещание по дорогам в Укравтодоре с участием Президента и премьер-министра. Вообще, это первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны", – отметил Голик.

Президент провел совещание с главами правительства president.gov.ua

По его словам, дороги – это часть проекта "Большая стройка", который был анонсирован президентом Владимиром Зеленским и предполагает строительство социальной инфраструктуры и тысяч километров дорог, которые свяжут разные уголки Украины и "сошьют" страну.

Голик также сообщил, что Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в этом году на дороги будет потрачена рекордная сумма средств – более 85 млрд гривен. За эти средства будут отремонтированы более 6,5 километров дорог.

Также, по словам советника премьера, Президент Владимир Зеленский обратил особое вниманием на контроль качества выполненных работ и прекращение практики ямочного ремонта – "стартапа, благодаря которому многие чиновники построили себе не один дом".

Среди других задач: повышение скорости ремонта и борьба с так называемыми "тендерными троллями", которые блокируют проведение тендеров.

"Новые классные дороги – это не про асфальт. Новые классные дороги – это про новое качество жизни людей", – подчеркнул Голик.

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