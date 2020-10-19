Виталий Маркин: 'Отдаленные районы Каменского забыты. Их как будто нет!'

Окраинам Каменского, которые при распределении бюджетных средств обычно отходят на второй план, местное самоуправление обязано уделять столько же внимания, сколько и центру.

Городские работы должны проводиться независимо от политических веяний. Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Виталий Маркин уверен, что власть должна слышать жителей и реагировать на их обращения адекватно.

"Моя активная гражданская позиция окончательно сформировалась в 2014-ом году, и сегодня мне не безразлично, что происходит в нашей стране и городе. Я хочу знать и видеть, на что расходуются наши с вами налоги. В 2015 году, став помощником депутата округа №2, я увидел ужасающую ситуацию: отдаленные районы и улицы города практически полностью игнорируются местным самоуправлением. Их как будто нет! Люди живут в аварийных домах, некоторые улицы освещены частично, в частном секторе нет дорог, обрезка деревьев производится с большим трудом. Возникает вопрос: разве каменчане из отдаленных районов не такие же плательщики налогов? Не такие же жители города? Так почему мы не можем чувствовать себя комфортно у себя дома?" – задает вопросы кандидат в депутаты Каменского горсовета.

По мнению Виталия Маркина, основная причина того, что некоторые районы Каменского остаются без должного внимания, заключается в абсолютно не пропорциональном распределении бюджетных средств, которое происходит в "ручном" режиме. И речь, на минуточку, идет о деньгах, которые по праву принадлежат всей общине города, а не кому-то конкретному:

"Например, все мы видели, что на центральных улицах Каменского несколько раз проходила модернизация наружного освещения. Сначала были установлены одни светильники, через некоторое время их поменяли на другие. Тем временем большинство улиц частного сектора как были без освещения, так и остаются. Я считаю, что сперва необходимо осветить весь город, каждый двор и каждый переулок, и лишь потом проводить подобные модернизации, да и то только в том случае, если они целесообразны. Или возьмем тот же ремонт крыш. Да, их по запросам жителей латают. Но почему параллельно не проводится качественное омоложение близлежащих деревьев, которые разрушают кровлю? Это простейшие примеры того, как бессмысленно тратятся средства общины", – убежден Виталий Маркин.

Прозрачное распределение средств по всем городским районам, полное взаимодействие местной власти с общиной города, комплексный подход к решению поставленных задач – только таким образом можно решить насущные проблемы жителей Каменского, уверен кандидат в депутаты горсовета от партии "Пропозиція" Виталий Маркин.

"Местная власть должна согласовывать с общиной план развития города, а перед выполнением работ – проводить независимый аудит проекта с последующим опубликованием его результатов. Также большей помощи сегодня требуют ОСН и ОСМД. Если работать честно, открыто и профессионально, то все мы за короткий срок увидим, как Каменское будет становиться комфортнее, светлее, привлекательнее в каждом дворе и на каждой улице. Кабинеты чиновников должны быть открытыми для людей, их работа должна быть прозрачной, а не заключаться в отписках. Сегодня же отдаленные районы просто забыты, и мы с командой "Пропозиції" идем в горсовет, чтобы это изменить!" – подчеркнул Виталий Маркин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Андрей Белоусов, мэр Каменского призвал поддержать кандидатов партии "Пропозиція" в областной совет на выборах в местные советы 25 октября.