Виталий Коваленко: 'Каменскому нужен капитальный ремонт'

"БАМ" и Соцгород в Каменском уже многие годы находятся в плачевном состоянии.

Так, улицы Дунайскую и Никопольскую из-за постоянных подтоплений в скором времени может ждать судьба Самышиной балки, что на Черемушках. В ужасающем состоянии и остальной жилой фонд Южного района.

Сегодня коммунальщики делают все возможное и невозможное, чтобы не допустить разрушений, однако лишь за счет квартплат в нынешних реалиях капитальных ремонтов жилфонда в полном объеме не сделать. По словам кандидата в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція", специалиста в вопросах ЖКХ Виталия Коваленко, частичные ремонты - абстолютно бессмысленны.

"Я сам живу на Соцгороде, поэтому глубину сегодняшней проблемы с жилищным фондом понимаю, как никто другой. Как кандидат в депутаты Каменского горсовета, от людей на встречах часто слышу лишь одно: не нужно нам детских площадок и других украшений, приведите в порядок подвалы и наши дома, а затем занимайтесь благоустройством. Где можем, конечно, помогаем, ремонтируем, однако проблема требует комплексного решения. То, в каком состоянии здесь все коммуникации, можно описать одним словом – апокалипсис. Частичные ремонты здесь уже ничего не дадут, все это нужно менять", – говорит Виталий Коваленко.

По словам специалиста, из-за отслуживших свое время внутридомовых коммуникаций, поломанных и разбитых выпусков, особенностей рельефа "БАМа" и, как следствие, постоянных подтоплений подвалов жилых домов многоэтажные дома здесь стали давать усадку. Это можно увидеть невооруженным глазом даже просто по входным группам в подъезды.

"На самом деле все это очень большая проблема. В аварийной службе говорят, мол, здесь мы мало чем можем помочь, все нужно капитально менять. При этом затягивать больше нельзя, иначе мы можем получить вторые Черемушки. Здесь может случиться то, что произошло рядом с Самышиной балкой", – предостерегает кандидат в депутаты от партии "Пропозиція".

Виталий Коваленко отмечает, что капитальные ремонты жилого фонда в Каменском обязаны стать главным приоритетом органов местного самоуправления на ближайшие годы.

Южный район – лишь один из наглядных примеров того, что происходит с домами по всему городу. В "Пропозиції" знают, как эту проблему решить.

"На самом деле всему Каменскому сегодня нужен капитальный ремонт. Менять нужно не только коммуникации, внимания также требуют фасады жилых домов, подъезды, протекающие кровли. Именно поэтому в предвыборную программу партии "Пропозиція" в Каменском необходимость начать капитальный ремонт жилого фонда включена одним из первых пунктов. Мы считаем, что при формировании бюджета города на каждый следующий год в нем обязательно должны быть предусмотрены средства на проведение капитальных ремонтов жилых домов. Из более чем 2 млрд грн, я уверен, эти деньги можно выделить. Капитальные ремонты жилого фонда — это именно то, что сегодня нужно городу в первую очередь", — подчеркнул Виталий Коваленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Андрей Белоусов, мэр Каменского призвал поддержать кандидатов партии "Пропозиція" в областной совет на выборах в местные советы 25 октября.