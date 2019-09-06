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8 сентября • обновлено в 11:40
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Вилкулу вручили подозрение в злоупотреблении властью

1.3т Читать материал на украинском

Прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (2010-2012 гг.) Александру Вилкулу.

По информации правоохранителей, подозреваемый незаконно передал промышленному предприятию земли сельскохозяйственного назначения. Расследование ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура подозревает Александра Вилкула в злоупотреблении властью

Прокуратура подозревает Александра Вилкула в злоупотреблении властью

По версии следствия, в течение 2011-2012 годов Вилкул в нарушение Земельного кодекса предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности.

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Более того, распоряжаться этими землями он не имел полномочий.

В результате действий экс-чиновника 2 тысячам пайщиков был нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности почти 21 га земли, на сумму более 12 млн гривень.

Также из-за незаконных действий государству нанесено около полумиллиона гривен убытков из-за уничтожения плодородного слоя почвы.

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Кроме того, сообщается, что экс-губернатор издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным.

Это привело к ущербу на сумму более 5 млн гривень.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января". Об этом отчитались в Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры. Отмечается, что это произошло в последний день пребывания на посту генпрокурора Юрия Луценко.

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Место
Украина Днепр
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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