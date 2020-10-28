Выборы мэра в Днепре: кто составит конкуренцию Филатову во втором туре

В Днепре все еще продолжается подсчет результатов местных выборов, но, по данным некоторых экзит-полов, в борьбе за должность мэра состоится второй тур. В нем точно примет участие действующий городской голова Днепра Борис Филатов, который стал лидером гонки.

Главная интрига, которую обсуждают политические эксперты, заключается в том, кто из других претендентов выйдет во 2-й тур вместе с Филатовым, пишет "Днепр Оперативный".

Борис Филатов

Согласно предварительным результатам, высоки шансы у Александра Вилкула. Он набирает порядка 15% голосов и сможет занять 2-е место.

Александр Вилкул

Александр Вилкул был главой Днепропетровской ОГА в 2010-14 гг. и отметился рядом амбициозных проектов: строительство Южной объездной дороги, ремонты дорог, развитие инфраструктуры в области и т.п.

Еще один кандидат на выборах мэра – представитель партии президента Зеленского, главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко. Он почти 10 лет возглавляет медучреждение. С началом агрессии против Украины в больнице под руководством Сергея Рыженко принимали раненых и спасли тысячи жизней:

"3000 раненых мы приняли из зоны боевых действий, - вспоминает главный врач. - Весь Днепр мобилизовался, сдавал кровь".

Сергей Рыженко

В тот сложный момент организовать доставку ранених в Днепр и грамотную помощь военным смогла патриотичная команда Днепра во главе с Борисом Филатовым, нынешним мэром города.

Во 2-й тур выборов мэра может проскочить Загид Краснов - политик и предприниматель с криминальным прошлым. Он начал свою карьеру в лихих 90-х, состоял в ОПГ, затем легализовался:

"Он начал вкладывать добытые преступным путем средства во вполне легальный бизнес, одновременно с этим активно продолжая свою криминальную деятельность, - писал ранее про Загида Краснова OBOZREVATEL. - Еще чуть позже, захотев признания и известности, Краснов подался в политику. На аферах с городской землей он сколотил огромное состояние, фактически монополизировав вопросы землеотвода и превратив городскую разрешительную систему в доходный бизнес. Не забывал, конечно же, Краснов отхватывать самые лакомые участки городской земли и лично для себя".

Загид Краснов

На этих выборах Краснов добыл свой результат крайне грязными и нечестными методами. Как сообщалось ранее, накануне выборов люди Краснова развернули массовый подкуп избирателей: раздавали продуктовые наборы с инструкциями, как голосовать за Краснова и его партию. Кроме того, устроили "сетку"- цинично скупали голоса людей в пользу Краснова прямо в мессенджерах. В итоге махинации позволили Краснову заполучить немало голосов.

Как сообщают обозреватели, Загид Краснов потратил миллионы на свою рекламу, а также черный пиар против конкурентов, в первую очередь - мэра Бориса Филатова.Несмотря на это, действующий городской голова, результат которого, по данным разных экзит-полов, практически втрое превосходит итоги любого из потенциальных соперников, уверен в победе, которая позволит ему продолжить работу для Днепра и для горожан.

"Дорогие мои земляки, поверьте, мне тяжело найти слова благодарности для вас, - сказал Борис Филатов. - Я просто низко кланяюсь всем в ноги за то, что, несмотря на мегатонны грязи, вылитой на мое честное имя, и политически мотивированные уголовные дела против сотрудников мэрии, вы дали мне снова такой колоссальный кредит доверия".

Кто из упомянутых выше участников гонки станет оппонентом Бориса Филатова во втором туре мэрских выборов - станет известно уже скоро, после официального объявления результатов подсчета голосов избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре сразу несколько партий обвиняют политика с криминальным прошлым Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет.